Главу горхозяйства Лесосибирска задержали по делу о гибели детей при пожаре

Сургут, 20 марта. Глава Управления городского хозяйства Лесосибирска задержан по делу о гибели четырех детей при пожаре в жилом многоквартирном доме. Чиновник подозревается в халатности.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, подозреваемый знал, что дом находится в аварийном состоянии и туда самовольно въехала многодетная семья, однако не принял своевременных мер по их выселению. В итоге 17 марта в здании вспыхнул пожар, погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, а их 12-летний брат и бабушка сейчас находятся в больнице.

По факту трагедии возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и о халатности. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Ране URA.RU сообщало о гибели двух детей при пожаре в Сургуте. Трагедия произошла в дачном кооперативе «Здоровье». Мать и бабушку погибших малышей после случившегося разместили в маневренном фонде.