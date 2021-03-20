СК возбудил дело в отношении матери и отчима убитого мальчика под Новосибирском

Новосибирск, 20 марта. Следователи проверяют мать и отчима погибшего в Новосибирской области шестилетнего мальчика на причастность к его убийству.

Труп несовершеннолетнего обнаружили в одном из домов дачного поселка Кудряшовский. На теле мальчика было множество травм. По версии сотрудников СК, ребенок мог получить их после конфликта с отчимом и матерью.

Сейчас взрослые, с которыми проживал мальчик, находятся в отделении. Их проверяют на причастность к совершению преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Двое детей погибли в результате пожара в Пермском крае, сообщало издание URA.RU. Тела подростков нашли в частном доме во время тушения огня.