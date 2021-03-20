Российский диетолог перечислил наиболее полезные способы приготовления картофеля

Москва, 20 марта. Неправильное приготовление картофеля действительно может привести к неприятным для здоровья последствиям, считает эксперт. Тем не менее вред от нее преувеличен.

Вопреки распространенному среди россиян мнению, употребление картофеля не так опасно для организма. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала диетолог Мария Шубина.

По словам эксперта, картошка не является калорийной едой. На это влияют лишь способы ее приготовления и выбор масла для жарки или тушения. Единственную опасность, которую может представлять этот плод, является повышение уровня глюкозы.

«На что действительно стоит обратить внимание, так это на гликемический индекс картофеля. Он у него действительно высокий. То есть картофель может довольно-таки быстро и высоко поднять уровень глюкозы в крови», — утверждает Шубина.

Тем не менее диетолог предостерегает от отказа употребления картошки. Чтобы снизить вред, достаточно лишь правильно ее приготовить. Например, эксперт советует не очищать его, а готовить «в мундире», добавив овощную нарезку или салат. Также не следует измельчать картофель, разваривать его и есть горячим.

Ранее сообщалось, что стоимость картошки и моркови в России выросла. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.