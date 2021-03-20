«Катюша» возглавит механизированную колонну техники на параде Победы в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 20 марта. Парад Победы в Улан-Удэ откроет легендарный ЗиЛ-157, отреставрированный ремонтниками Восточного военного округа (ВВО).

Российские военнослужащие успешно «вдохнули жизнь» в «Катюшу», которая несколько десятков лет украшала город в виде памятника. Механики уже провели первый тестовый запуск двигателя с пробным выездом — орудие проехало около 300 метров по территории военной части.

Специалистам удалось полностью отремонтировать шасси и двигатель с учетом того, что все запчасти боевой машины — родные. Для восстановления «Катюши» некоторые детали пришлось доставлять из других регионов, а сам миномет собирали, опираясь на оригинальные советские чертежи.

Ранее сообщалось, что парад Победы на Красной площади в этом году не планируют отменять, однако вопрос о присутствии зрителей будет решаться совместно со специалистами Роспотребнадзора исходя из эпидемиологической обстановки COVID-19 в стране.