Вашингтон, 20 марта. Геологи рассказали о результатах проб льда, взятых в 1960-х годах на базе ВС США во льдах Гренландии.

Секретная арктическая военная база хранила секрет об опасности уровня мирового масштаба. Проанализировав пробы льда образца 1960-х годов, геологи выяснили, что ледяная шапка Гренландии в случае таяния поднимет уровень моря во всем мире на шесть метров, что станет причиной затопления множества городов на планете. По информации ученых, эта «шапка» растает быстрее, чем предполагалось. Результаты исследования были опубликованы в журнале Национальной академии наук США «Труды Национальной академии наук».

«Проведенное нами исследование показывает, что Гренландия значительно более чувствительна к естественному потеплению, чем мы думали раньше. Нам уже известно, что вышедшее из-под контроля человечества потепление планеты превышает естественные показатели», — пишет автор исследования, научный сотрудник Института окружающей среды имени Гунда при Вермонтском университете Эндрю Крайст.

Ранее ученые из КНР пришли к выводу, что продолжительность лета может к 2100 году увеличится до шести месяцев, если человечество не приложит все усилия для сдерживания климата.