Банковские эксперты смогли раскрыть главные схемы мошенников с переводом «по ошибке»

Москва, 20 марта. Мошенники активно используют схемы обмана граждан с переводом денег «по ошибке». Раскрыть распространенные виды этой аферы смогли эксперты и представители банков.

Злоумышленники часто пользуются схемой, когда жертве якобы ошибочно переводят деньги, а потом просят вернуть их. На данный момент появились разные вариации такой аферы. Так жертве приходит СМС якобы от банка о зачислении денег. Затем звонит расстроенная женщина и просит вернуть средства. Их предлагают зачислить либо на карту, либо на телефон, рассказал РИА Новости замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова сообщила о другой схеме. Мошенник переводит деньги на карту жертве, а затем требует их вернуть. При этом сразу после перевода он звонит в банк и просит отменить операцию. Так он возвращает свои средства и получает деньги, которые перевела доверчивая жертва.

До этого сообщалось, что мошенники разработали новый способ обмана пользователей в Интернете. Аферисты рассылают фишинговые письма от имени портала «Госуслуги».