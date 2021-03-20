Нагиев выразил беспокойство о здоровье Хрусталева

Москва, 20 марта. Гостем свежего выпуска программы «Вечерний Ургант» стал актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. В эфире шоу он вспомнил о прошлогодней госпитализации юмориста Дмитрия Хрусталева.

Соведущий Ивана Урганта в ноябре 2020 года оказался в больнице под Санкт-Петербургом. Хрусталев ехал к маме в такси, но внезапно ему стало плохо. Водитель автомобиля не растерялся и доставил знаменитость в ближайшую клинику. Позже выяснилось, что у шоумена — лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления. Поэтому он потерял сознание.

Все это время за новостями о состоянии здоровья Хрусталева следил Дмитрий Нагиев. Актер признался, что весьма переживал за юмориста, который в тяжелом состоянии находился в больнице.

«После всего того, что Митя пережил, хорошо, что он вообще с открытыми глазами тут сидит. Но я тебя очень люблю, Дима», — пошутил Нагиев в эфире Первого канала.

Для съемок в «Вечернем Урганте» 53-летний артист выбрал экстравагантный наряд, который многие фанаты не оценили. «Изюминкой» образа Нагиева стали голые коленки.