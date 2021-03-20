Названа причина смертельного пожара в Сургуте

Сургут, 20 марта. Причиной пожара в общежитии в Сургуте стал поджог, сообщили в региональном СУ СК РФ. По данному факту возбуждено дело об умышленном убийстве, совершенном общеопасным способом.

По данным следствия, поджог общежития ООО «Главснаб» совершил 42-летний местный житель. Жертвой пожара стал один мужчина, его личность устанавливается. Кроме того в результате ЧП пострадало еще восемь человек.

Подозреваемый в преступлении задержан. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало о гибели двух человек при пожаре в бытовке на делянке, расположенной в районе села Тохтуева в Пермском крае. Постройку поджег один из рабочих, поссорившись со своими коллегами.