Жители США раскритиковали Байдена за уклонение от прямого разговора с Путиным

Вашингтон, 20 марта. Американцы бурно отреагировали на поведение президента США Джо Байдена, который проигнорировал предложение российского коллеги Владимира Путина о открытых переговорах.

В ответ на предложение Путина организовать разговор с Байденом в прямом эфире Белый дом сослался на занятость американского лидера. Стоит отметить, что глава российского государства выразил готовность к диалогу в любое удобное для Вашингтона время.

«Невероятно, чтобы президент Соединенных Штатов бегал от дискуссии с другим мировым лидером, особенно лидером ядерной державы! Однако от Байдена только этого и следовало ожидать! Очень занят? Ну, может, завтра. А как насчет следующей недели?» — возмутился один из пользователей Сети.

Американцы отметили, что уклонение главы Белого дома от общения с президентом РФ указывает на слабость Соединенных Штатов. Мировые лидеры смеются над Байденом, уверены интернет-пользователи.

«Будет плохо, если букмекерские конторы станут принимать ставки по этим дебатам. Ставить придется на то, что Путин победит с разгромным счетом!» — написал еще один комментатор.

Граждане США выразили уверенность, что прямые переговоры двух президентов обернутся самым большим позором в истории их страны.