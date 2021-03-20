Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, что ждет россиян нынешней весной

Весна с каждым днем все прочнее вступает в свои права. Какие сюрпризы уготовило нам предстоящее потепление? В разговоре с корреспондентом ФАН экс-участница проекта ТНТ «Битва экстрасенсов», экстрасенс, эзотерик Николь Кузнецова рассказала, чего ждать россиянам нынешней весной.

По словам ясновидящей, весной 2021 года жители страны всецело окунуться в свои личные заботы.

«Весна принесет россиянам уход в частную жизнь, утрату интереса к общественно значимым вопросам. Люди вдруг ощутят, что у них накопилось много нерешенных личных проблем и сосредоточатся на них», — говорит Николь Кузнецова.

Многим весной будет править негативная аура пассивности, что не даст возможности двигаться вперед и достичь каких-либо серьезных результатов.

«Аура пассивности и разочарования большинству не оставит особых возможностей для каких-то важных сдвигов. Середина весны задаст тренд недовольства собой, наступление лета начнет восприниматься как выход из кризиса. Захочется отложить все дела до осени», — отмечает эзотерик.

Однако, как утверждает экстрасенс, не всех захлестнут негативные эмоции, для многих наступившая весна станет настоящим открытием и возможностью добиться поставленных целей.

«Именно события весны могут заложить основу долгосрочных изменений. В общем, тем, кто действительно думает о будущем, весной лучше творчески работать не покладая рук! Это непременно окупится», — отметила Николь.

Ранее ФАН писал, что финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», потомственная шаманка Кажетта Ахметжанова предрекла в скором времени серьезные перемены в жизни каждого.