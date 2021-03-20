«Куда бежим»: сын Валерии показал подписчикам дочь в комбинезоне с Микки Маусами

Москва, 20 марта. Младший наследник певицы Валерии Арсений Шульгин не так давно стал отцом. Его супруга Лиана родила ему прекрасную дочь Селин. Молодые родители с головой погрязли в заботах и наслаждаются общением с малышкой, которая растет не по дням, а по часам, пишет Teleprogramma.pro. Посмотрите эту историю @Арсений | Про Жизнь И Бизнес в Instagram,... В начале марта новоиспеченное семейство решило отправиться в первый для Селин отпуск. Для этого ответственного события был выбран Дубай. Малышка стойко перенесла полет и почти не плакала. Адаптироваться к климатическим условиям жаркой страны Селин также удалось без каких-либо проблем.

Молодой отец часто снимает видеоролики с участием дочери в Instagram. Складывается впечатление, что юноша до сих пор не может поверить в свое счастье и каждый раз не может скрыть своих положительных эмоций. В этот раз он показал подписчикам дочь, наряженную в комбинезон с Микки Маусами. Селин активно топала ножками, чем умилила родного отца.

«Ты куда собралась, принцесса? Куда бежим?» — поинтересовался у дочери Арсений.

Маленькая Селин продолжала спокойно лежать и, слушая папин голос, перебирала ножками, будто и вправду собиралась убежать.

«Просыпаешься, а у тебя всегда теперь комочек счастья рядом», — подписал публикацию Арсений Шульгин.

Арсений Шульгин стал отцом 1 января 2021 года. Валерия впервые стала бабушкой. О радостном событии молодая пара сразу сообщила общественности, заявив, что еле сдерживает слезы радости.

Арсений Шульгин — сын певицы Валерии от второго мужа и по совместительству музыкального продюсера Александра Шульгина. Парень занимается бизнесом. Во время пандемии 22-летний юноша смог преодолеть финансовые проблемы, с которыми столкнулся в начале 2020 года, продавая маски и термометры.

Ранее ФАН писали о том, как Арсений Шульгин назвал своего отца тираном и извергом.