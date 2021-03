«Хезболла» назвала условие поддержки нового правительства Ливана

Бейрут, 20 марта. Шиитская организация «Хезболла» поддержит новое правительство Ливана, которое может быть сформировано 22 марта. При этом лидер движения Хасан Насралла сообщил, что в случае если кабмин будет сформирован исключительно из специалистов, не пользующихся поддержкой политических сил, он не сможет продержаться более двух недель.

Данное заявление свидетельствует о сложностях создания правительства, свободного от влияния внутренних политических группировок.

Формирование кабинета министров было поручено бывшему премьеру Ливана Сааду Аль-Харири. 17 марта президент Мишель Наим Аум призвал его прибыть во дворец для обсуждения состава правительства и пригрозил ему отстранением от должности в случае провала переговоров. В ответ Аль-Харири предложил провести досрочные президентские выборы, если Аум окажется не в состоянии подписать указы о назначении министров.

“Beirut Free Free... Iran Out Out”, protestors in #Lebanon chanting as they headed to downtown.



Country on edge of economic collapse as Hezbollah and Hariri trade accusations over political paralysis: pic.twitter.com/j90W1zEXdz