Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Ближний Восток

«Хезболла» назвала условие поддержки нового правительства Ливана

«Хезболла» готова поддержать новое правительство Ливана

Бейрут, 20 марта. Шиитская организация «Хезболла» поддержит новое правительство Ливана, которое может быть сформировано 22 марта. При этом лидер движения Хасан Насралла сообщил, что в случае если кабмин будет сформирован исключительно из специалистов, не пользующихся поддержкой политических сил, он не сможет продержаться более двух недель.

Данное заявление свидетельствует о сложностях создания правительства, свободного от влияния внутренних политических группировок.

Формирование кабинета министров было поручено бывшему премьеру Ливана Сааду Аль-Харири. 17 марта президент Мишель Наим Аум призвал его прибыть во дворец для обсуждения состава правительства и пригрозил ему отстранением от должности в случае провала переговоров. В ответ Аль-Харири предложил провести досрочные президентские выборы, если Аум окажется не в состоянии подписать указы о назначении министров.

В качестве «плана Б» Хасан Насралла призвал создать правительство, состоящее из министров, выдвинутых действующим ливанским премьер-министром Хасаном Диабом.

Конфликт между Аумом и Аль-Харири заключается в нежелании последнего создавать очередной политизированный правительственный кабинет, так как он — на основе опыта его предшественников — неизбежно потерпит неудачу.

Внутренний кризис в Ливане

Последнее полноценное ливанское правительство ушло в отставку в августе 2020 года после разрушительного взрыва в порту Бейрута.

По просьбе президента, Диаб остался в должности премьер-министра до создания нового кабмина. Его формирование было возложено на предыдущего премьера — Аль-Харири, который к концу 2020 года предоставил 18 кандидатур для нового правительства.

Формирование кабмина «повисло в воздухе», поскольку его состав до сих пор не одобрен президентом и парламентом. Точно так же не определена судьба Диаба, уже более полугода занимающего пост главы несуществующего правительства.

Тем временем Ливан все глубже погружается в комплексный кризис, выражающийся в социально-экономических и политических проблемах.

«Хезболла» готова поддержать новое правительство Ливана

 

Новости партнеров