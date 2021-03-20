«Хезболла» назвала условие поддержки нового правительства Ливана

Бейрут, 20 марта. Шиитская организация «Хезболла» поддержит новое правительство Ливана, которое может быть сформировано 22 марта. При этом лидер движения Хасан Насралла сообщил, что в случае если кабмин будет сформирован исключительно из специалистов, не пользующихся поддержкой политических сил, он не сможет продержаться более двух недель.
Hezbollah reneges on Lebanese government pledge https://t.co/BQCDVqu74O— Syeda Shabana Ashraf (@SyedaShabanaAsh) March 20, 2021
Данное заявление свидетельствует о сложностях создания правительства, свободного от влияния внутренних политических группировок.
Формирование кабинета министров было поручено бывшему премьеру Ливана Сааду Аль-Харири. 17 марта президент Мишель Наим Аум призвал его прибыть во дворец для обсуждения состава правительства и пригрозил ему отстранением от должности в случае провала переговоров. В ответ Аль-Харири предложил провести досрочные президентские выборы, если Аум окажется не в состоянии подписать указы о назначении министров.
“Beirut Free Free... Iran Out Out”, protestors in #Lebanon chanting as they headed to downtown.— Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 19, 2021
Country on edge of economic collapse as Hezbollah and Hariri trade accusations over political paralysis: pic.twitter.com/j90W1zEXdz
В качестве «плана Б» Хасан Насралла призвал создать правительство, состоящее из министров, выдвинутых действующим ливанским премьер-министром Хасаном Диабом.
Конфликт между Аумом и Аль-Харири заключается в нежелании последнего создавать очередной политизированный правительственный кабинет, так как он — на основе опыта его предшественников — неизбежно потерпит неудачу.
Внутренний кризис в Ливане
Последнее полноценное ливанское правительство ушло в отставку в августе 2020 года после разрушительного взрыва в порту Бейрута.
По просьбе президента, Диаб остался в должности премьер-министра до создания нового кабмина. Его формирование было возложено на предыдущего премьера — Аль-Харири, который к концу 2020 года предоставил 18 кандидатур для нового правительства.
Lebanon's Hariri says new cabinet, IMF necessary to halt collapse https://t.co/qlTxiQLy0d via @Yahoo— Helmi Deris (@helmi_deris) March 19, 2021
Формирование кабмина «повисло в воздухе», поскольку его состав до сих пор не одобрен президентом и парламентом. Точно так же не определена судьба Диаба, уже более полугода занимающего пост главы несуществующего правительства.
Тем временем Ливан все глубже погружается в комплексный кризис, выражающийся в социально-экономических и политических проблемах.