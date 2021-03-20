Ольга Бузова спровоцировала слухи об ЭКО

Москва, 20 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова прошла некую медицинскую процедуру после визита к гинекологу. В Сети заподозрили, что знаменитость хочет стать матерью.

Исполнительница хита «Мало половин» продолжает делать странные намеки в соцсетях. Недавно она показала в Instagram Stories фото двери кабинета гинеколога, разместив на снимке стикер в виде младенца.

На этот раз Бузова выложила несколько видео из медицинской палаты, в которой она, судя по всему, готовилась к процедуре. Эти кадры спровоцировали слухи в Сети — поклонники решили, что певица хочет пройти через экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). По мнению некоторых, певица лечится, чтобы потом забеременеть естественным путем. Сама ведущая при этом намекает, что у нее возникли проблемы со здоровьем.

«Самое главное в нашей жизни — это наша жизнь и, конечно же, здоровье, которым я очень активно занимаюсь. Мне предстоит пройти сложный путь, могу так сказать. Но ради здоровья и долгой счастливой жизни можно на это пойти», — рассказала Ольга Бузова.

Исполнительница была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но детей в этом браке не появилось. Кроме того, певица больше года встречалась с рэпером Давой, с которым они расстались в конце января, сообщает RT. Недавно Ольга Бузова намекнула на новые отношения.