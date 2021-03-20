В России заразились коронавирусом еще 9632 человека

Москва, 20 марта. Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 9632 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 11,8%. Зарегистрировано 392 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 11 279 пациентов.

До этого стало известно, что колебания ультразвука в определенном диапазоне могут уничтожать частицы коронавируса в воздухе и воде. К таким выводам пришли ученые из США.

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