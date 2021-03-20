Глава ЦБ Набиуллина объяснила подорожание туристических путевок

Москва, 20 марта. Туристическая инфраструктура оказалась не готова к росту спроса. Так председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с ростом цен на турпутевки.

Переключение массового турпотока произошло достаточно быстро и не было ожидаемым. Поскольку туристическая инфраструктура не была к этому готова, это отразилось на ценах, объяснила глава Банка России.

Она отметила, что предприятиям необходимо время, чтобы подстроить бизнес-планы под более быстрое восстановление спроса. В том числе нужно найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и увеличить объемы выпуска. Иначе из-за высокого спроса и малого предложения начинается подорожание, резюмировала Набиуллина.

В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что рост цен на проживание в отелях на курортах страны в 2021 году составляет от 3% до 20%. Ближе к лету стоимость туров будет увеличиваться в среднем на 23–27%, ожидают эксперты рынка.

Туристический поток в Крыму в этом году восстановится после пандемии коронавируса. Об этом заявили на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» сенатор Севастополя Екатерина Алтабаева и депутат Госдумы Константин Бахарев.