Россияне массово отказываются от бумажных чеков

Москва, 20 марта. Жители России активно используют возможность не запрашивать бумажные чеки в торговых сетях. Общее число клиентов, выбравших электронный способ получения чека превысило полмиллиона.

Для розничных торговцев функция отказа от чека связана с программами лояльности и мобильными приложениями. Если потребитель отказался от бумажного чека и предъявил карту (обычно электронную) при расчете на кассе, фискальный документ не будет распечатан, передает РБК.

«Азбука Вкуса» первой среди ретейлеров в январе прошлого года предложила покупателям такой подход: в мобильном приложении продавец сделал возможным передавать квитанции о покупках по электронной почте. В середине марта опцию применили более 30 тысяч клиентов.

В сети «ВкусВилл», в которой летом прошлого года появился сервис отправки чеков на почту, функцией воспользовались 6% держателей карт лояльности — около 121 тысяч потребителей. С конца минувшего года «Пятерочка» и «Перекресток» также предоставили клиентам возможность настроить автоматический отказ от печати чека для пользователей мобильных приложений. Опция сейчас доступна в 742 супермаркетах «Перекресток».

Кабмин ранее разработал поправки, согласно которым решение споров по интернет-покупкам будет происходить на площадке «Госуслуги». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.