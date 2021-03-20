FP: хитрость РФ с поставками оружия в Индию обернулась для США неожиданными последствиями

Вашингтон, 20 марта. Россия продает оружие союзникам США по НАТО, что приводит к тяжелым последствиям для Вашингтона. Об этом заявили обозреватели американского журнала Foreign Policy.

Аналитики указали, что США имеют тесные связи с Индией: Нью-Дели позволяет американским самолетам заправляться на индийских островах. Однако их сотрудничество может оказаться под угрозой из-за закупок российского вооружения, передает выводы обозревателей «ПолитРоссия».

Как отметили авторы издания, некоторое время назад Индия подписала контракт на поставку партии российских зенитных систем С-400 на сумму в 5,5 миллиардов долларов, что вызвало негативную реакцию в Вашингтоне.

«Покупка Турцией аналогичной российской системы уже испортила отношения с США и привела к американским санкциям против турецкого ведомства, управляющего оборонной промышленностью», — подчеркнули эксперты.

В публикации говорится, что в данный момент официальные лица США стараются найти способ избежать повторения такого сценария в отношениях с Индией. В то время как Россия продолжает заключать контракты на поставку своего оружия.

Аналитики связывают успех российского вооружения на мировом рынке со стоимостью продукции — Москва не завышает цены на оружие, а также с меньшим количеством условий продажи, в отличие от Вашингтона. По их мнению, такие хитрости привели к увеличению спроса на российское вооружение. В частности, в Индии оружие из России занимает значительную часть арсеналов.

Ранее военные аналитики из США назвали системы ПВО С-400 «убийцами ВВС». При этом INFOX передавал, что из-за российских комплексов в мире упали продажи американских истребителей F-35,