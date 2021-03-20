Муцениеце пошутила над актерскими способностями Незлобина

Москва, 20 марта. Актриса Агата Муцениеце оценила актерские способности юмориста Александра Незлобина и пошутила над его артистическими возможностями.

Муцениеце посмотрела фильм «Трое», в котором снимались Константин Хабенский, Виктория Исакова, Юлия Пересильд и Александр Незлобин. Эмоциями от кинокартины актриса поделилась в своих Instagram Stories.

Вопросы возникли у Муцениеце к сцене, в которой Незлобин разговаривает с Хабенским. На экране демонстрировали лицо актера, а вот комика показывали только с затылка.

«Слушай, а ты так плохо играл, что на тебя не поворачивали камеру?» — обратилась к Незлобину актриса.

Муцениеце тут же добавила, что она шутит, и поздравила комика с участием в съемках. Однако Незлобин ответил на шутку актрисы в своих Stories. Юморист иронично написал, что осваивал актерские азы по роли Агаты Муцениеце в сериале «По колено».

В прошлом году артистка развелась с актером Павлом Прилучным, от которого у нее двое детей, передает RT. Недавно появилась информация, что сейчас Муцениеце якобы состоит в отношениях с известным и очень богатым мужчиной. Ведущий Первого канала Алексей Шаранин заявил, что избранник актрисы подарил ей дорогостоящий автомобиль.