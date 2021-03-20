Витамин D может снизить риск смерти от коронавирусной инфекции

Вашингтон, 20 марта. Американские ученые провели анализ влияния витамина D на иммунную систему человека. Выяснилось, что он способен снизить риск смертельного исхода при COVID-19.

Дефицит витамина D в организме значительно повышает вероятность смертельного исхода при заражении коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов Америки.

По словам авторов научной работы, оптимальные показатели количества витамина D в организме пациентов старше 40 лет снижают риск смерти от COVID-19 на 50 процентов. Это связано с тем, что это вещество отвечает за формирование иммунитета в организме.

Витамин D встречается в больших количествах в рыбьем жире, печени трески, черной икре, яичном желтке, козьем молоке и твердых сырах. Кроме влияния на иммунитет, он ускоряет обмен веществ, стимулирует синтез гормонов и нормализует уровень сахара в крови. Дефицит витамина приводит к хронической усталости, ноющим болям в костях и суставах, раздражительности и нервозности.

Ранее о пользе витамина D рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский. По словам доктора, он жизненно необходим людям, живущим в крупных городах.