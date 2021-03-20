Экс-участницу группы «ВИА Гра» обидел вопрос о размере груди

Киев, 20 марта. Бывшая участница женской группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер заблокировала украинского телеведущего Славу Демина в соцсетях. Год назад шоумен задал певице неуместный вопрос.

В марте 2020 года Демин спросил у артистки, как ей удалось сохранить красивую форму груди после рождения и вскармливания троих детей. Телеведущий также поинтересовался, не доставляет ли Мейхер дискомфорта большой объем бюста. По словам Демина, зрителям интервью на YouTube-канале «Люкс ФМ» было бы любопытно услышать ответы на эти вопросы от женщины.

Мейхер заявила шоумену, что беседы о груди ей противны. Она категорично дала понять, что покинет программу, если ей продолжат задавать вопросы подобного характера. После этого Демин оказался в черном списке пользователей в Instagram-блоге певицы. Этой историей он поделился в программе «Звездный путь».

«Возможно, это как-то странно, пошло звучало, но мне было действительно интересно о груди. Потому что я как мужчина не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. Я хотел, чтобы Надя об этом также рассказала», — объяснился телеведущий.

Ранее Надежда Мейхер рассказывала, что была рада разорвать отношения с группой «ВИА Гра». По словам артистки, это позволило ей начать собственную сольную карьеру. За годы совместной работы она так и не смогла сблизиться с участницами коллектива.