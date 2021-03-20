Ханой, 20 марта. Напряженные геополитические отношения РФ и США приводят к разработке Пентагоном различных планов военных действий. Несколько из них Путину удалось разоблачить, заявили авторы Soha.

Соединенные Штаты совместно с силами НАТО имеют различные планы возможных военных действий. Обозреватели издания Soha рассказали о трех глобальных сценариях, которые удалось разрушить Владимиру Путину.

Первый из них заключается в действиях, которые происходили на Майдане. Вашингтон совместно с Альянсом потратили порядка 5 млрд долларов США с целью создания антироссийского правительства. Согласно этому плану новое правительство вытесняет ВМФ России из Севастополя и размещает там базы НАТО. Однако этот сценарий удалось предотвратить до его осуществления.

Второй сценарий имел место в 2012 году. Президент Турции Тайип Эрдоган сделал Бараку Обаме предложение создать бесполетную зону в Сирии. Этим планам тоже не удалось осуществиться.

Третий сценарий описывает план Пентагона «Глобальная быстрая атака», согласно которому ракеты из США могли бы достигнуть любой точки в мире всего за 60 минут. Однако ни один из президентов Соединенных Штатов не смог осуществить данный замысел. Президенту России удалось раньше них воплотить данную стратегию в жизнь, резюмировали авторы Soha.

Ранее также стало известно, что президент США Джо Байден пообещал еще раз поговорить с Владимиром Путиным, когда наступит «подходящее» время.