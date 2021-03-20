США и ОБСЕ пытаются вернуться в игру за Карабах, Азербайджан совершенствует армию

На прошедшей неделе вооруженные силы Армении и Азербайджана провели крупные военные учения оперативно-тактического звена. Итоги констатировали, что Ереван по-прежнему уступает Баку в военном потенциале и должен приложить усилия для сокращения отставания. В этих условиях важные политические процессы остались в тени досрочных выборов в Армении — Европа и США активно прощупывают возможность вернуться в переговорные форматы по Нагорному Карабаху.

Обстановка в Нагорном Карабахе

За прошедшую неделю территорию Карабаха посетили сразу несколько высокопоставленных делегаций из Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев 15 марта побывал в Физулинском и Ходжавендском районах. Глава Азербайджана принял участие в церемонии начала строительства очередного инфраструктурного объекта — автомобильной дороги Физули — Гадрут. По результатам поездки Алиев подчеркнул, что основные разрушения в обоих районах произошли после окончания первого Карабахского конфликта.

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы. В ходе визита они посетили Азыхскую пещеру. #Azerbaijan #KarabakhisAzerbaijan #NagornoKarabakh #Азербайджан #Azərbaycan #QarabağAzərbaycandır pic.twitter.com/M3YK0dlhZP — Hasan Mammadzada (@h_zadah) March 16, 2021

Через пару дней рабочая группа МО Азербайджана во главе с министром обороны Закиром Гасановым посетила с проверкой пункты временной дислокации подразделений и частей в Нагорном Карабахе.

Азербайджанское командование постепенно снижает количество войсковой группировки в зоне конфликта и передает задачи по контролю границ и линии разграничения частям пограничной службы и МВД.

За последнюю неделю были открыты сразу две новых воинских части Государственной погранслужбы Азербайджана в Зангеланском и Кубатлинском районах.

Комментируя обстановку в зоне конфликта, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что установленные ВС Армении мины становятся причиной гибели гражданского населения, наносят большой ущерб экономике и окружающей среде. Также Гаджиев отметил, что армянская сторона отказывается передать карты минных полей возвращенных территорий.

В подтверждение проблемы 16 марта неподалеку от села Агдам пять военнослужащих ВС Азербайджана подорвались на мине, в результате чего один погиб и четверо ранены.

Продолжается процесс поиска тел и останков погибших С 16 марта он велся двумя отрядами службы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха в окрестностях Мартуни и Физули.

«Зеркальные» военные учения Азербайджана и Армении

На неделе как Армения, так и Азербайджан провели военные учения оперативно-тактического масштаба.

Азербайджанские войска тренировались на двух опорных полигонах — «Герань» к северо-востоку от Гянджи и «Гарагейбат» к востоку от Баку.

Это означает, что к тренировкам привлекались в основном подразделения двух армейских корпусов — 1-го Бардинского и 4-го Бакинского.

Как и было заявлено, подготовка азербайджанских подразделений была направлена на отработку контрдиверсионных операций малыми тактическими группами — тех приемов, что принесли успех в конечной стадии конфликта. Также это означает, что Азербайджан пока не планирует участвовать в крупных войсковых операциях и намерен сосредоточиться на удержании достигнутого успеха.

В рамках учений Министр обороны посетил Объединенный командный пункт ВВСhttps://t.co/MocL1OnRJz pic.twitter.com/zJPpy9dNvS — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) March 17, 2021

Своеобразным «гвоздем программы» стала демонстрация командного пункта ВВС Азербайджана, оснащенного современными автоматизированными системами управления. Он позволяет с высокой степенью эффективности организовывать как применение сил и средств ПВО, так и проведение разведывательных мероприятий с задействованием беспилотных летательных аппаратов «Байрактар ТБ-2».

Таким образом, ничего нового Баку в вопросе тактики применения войск не продемонстрировал. Азербайджанское командование по-прежнему делает ставку на высокую маневренность и широкое использование беспилотников для разведки и целеуказания артиллерии.

Azərbaycan Ordusunun əməliyyat-taktiki təlimləri başa çatıbhttps://t.co/iIsejOfuNk

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Завершились оперативно-тактические учения Азербайджанской Армииhttps://t.co/FzMPRJE92Q

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Azerbaijan Army’s Operational-Tactical Exercises endedhttps://t.co/AW2VFzs9NU pic.twitter.com/gv7bo7PzRs — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) March 18, 2021

Свой ответ армянская сторона оформила скромнее. Несмотря на то, что по тревоге поднимались подразделения как минимум от трех армейских корпусов (2-го из Карчахпюра, 4-го Ехегнадзорского и 5-го из Нубарашена), общая численность военнослужащих оказалась несколько меньше — 7,5 тысяч против 10 тысяч человек в Азербайджане.

Утром 16 марта воинские части ВС Армении, привлеченные к тренировке, были переведены в повышенную степень боевой готовности.

Ac-ing to 2021 Q1 readiness plan, #ArmAF will hold joint &tactical-profes-l mil. ex. in all operational dir-s, w/ the involvement of special forces, w/the aim of:

– To check the combat readiness of the troops,the capab-s of operative unit, ability to act quickly in current sit./2 pic.twitter.com/eqcCff3WLW — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) March 13, 2021

В течение двух дней в частях четвертого армейского корпуса проведены батальонные учения, во втором армейском корпусе — тактико-строевые занятия. Для боевых стрельб выводился один танковый батальон из состава одной из частей пятого армейского корпуса.

Остальные войсковые объединения ВС Армении ограничивались развертыванием пунктов управления и отработкой действий по тревоге.

В целом мероприятия ВС Армении были направлены на повышение уровня личной подготовки военнослужащих, отработку их действий в составе взводов, рот и батальонов. Довольно стандартный набор, притом что это были первые для армян военные учения после завершения конфликта.

Joint tactical and professional military drills kicked off in #Armenia. The units involved in the drills have been brought to relevant levels of #combat readiness. Preparatory works for combat shooting are underway. pic.twitter.com/IprlCzblfA — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) March 16, 2021

Главный итог проведенных маневров — никакого обострения на армяно-азербайджанской границе не случилось. Наиболее «горячие» прогнозы, часть которых предвосхищали от одних попытки реванша, а от других — операции по захвату Сюника, не сбылись. Они в целом подтвердили, что в ближайшие два-три года новой войны ожидать не стоит.

ОБСЕ пытается вернуть влияние

Ход урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха долгое время осуществлялся фактически без европейского присутствия. Политики и чиновники Евросоюза совершали регулярные ознакомительные поездки, а армянская сторона постоянно предпринимала усилия перевести переговорный формат в Минскую группу ОБСЕ.

Организация по безопасности Совета Европы действительно несколько активизировалась в последнее время.

Глава ОБСЕ и одновременно министр иностранных дел Швеции Анн Линде ранее лично посещала Украину и Молдавию, ознакомившись на месте с ситуацией в кризисных районах.

15 марта Линде прибыла в Баку, где встретилась с Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Председатель ОБСЕ предложила вернуть наблюдателей от организации в зону конфликта, от чего Алиев отказался. Он отметил, что российско-турецкий центр и миротворческий контингент РФ справляются со своей задачей и обеспечивают полное соблюдение режима прекращения огня.

Глава МИД Азербайджана встретился с председателем ОБСЕ Анн Линдеhttps://t.co/DKxiRL6sgy pic.twitter.com/3DSyaDJpEh — Москва-Баку (@Moscow_Baku_) March 15, 2021

Азербайджанская сторона поднимала традиционные для себя проблемные вопросы, к которым отнесены отправка Арменией военнослужащих в Карабах и отказ от передачи карт минных полей.

На следующий день глава шведского МИД прибыла в Ереван и провела встречи в схожих форматах с армянской стороной.

Премьер-министр Никол Пашинян продвигал мнение о том, что урегулирование должно осуществляться только в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, деятельность которой необходимо активизировать. Он снова поднимал вопрос «необходимости уточнить статус Карабаха» и «реализовать право арцахских армян на самоопределение». Помимо этого, Анн Линде также встретилась и с карабахским коллегой Давидом Бабаяном.

Месседж Анн Линде властям Азербайджана

Ситуация в регионе находится в центре обсуждения, ситуация в регионе изменилась после 10 ноября. Как сообщает Новости Армении - https://t.co/Ai9hg2GX9o, об этом заявила действующий председатель…

Подробнее на https://t.co/X0hWVg9Z7R pic.twitter.com/mcsgEDweGo — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) March 16, 2021

Усилия Вашингтона в Закавказье

США попытаются оттеснить Россию на Южном Кавказе, продемонстрировав другим игрокам, что у Вашингтона есть «глаза и уши» в регионе, пишет турецкая газета Milliyet.

Один из высокопоставленных представителей Госдепа Джордж Кент, курирующий европейское и евразийское направления американской дипломатии, выступил в Каспийском политическом центре в Вашингтоне. Он заявил, что США нужно будет подключиться к процессу урегулирования в Нагорном Карабахе.

Джордж Кент и другие американские дипломаты заявили в Вашингтоне, что США должны вытеснить Россию из Карабаха, взяв на себя роль миротворца.

США недовольны ролью России в урегулировании конфликта в Карабахе и намерены восстановить свое влияние в регионе. тк Ateo Breaking — Петр Кучин (@smir_ep) March 16, 2021

По словам Кента, Вашингтон продолжить оказывать стратегическую поддержку для обеспечения «мира и безопасности» на Кавказе.

В свою очередь экс-посол США в Азербайджане Роберт Секута заявил, что военное присутствие России в Армении вызывает беспокойство американской стороны.

На этом фоне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонные переговоры с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппом Рикером, обсудив развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха, соблюдение трехстороннего соглашения, а также развитие двухсторонних отношений. Позднее Рикер сообщил, что Госдеп имеет множество контактов с Баку насчет удерживаемых армянских военнослужащих.

На тему отношений с Азербайджаном высказался, наконец, и президент США Джо Байден, который в письменном обращении заявил о поддержке усилий Алиева по развитию энергетических возможностей Каспия.

Азербайджан усиливает авиацию и ПВО

Пока в Армении продолжается политический кризис и начинается подготовка к досрочным парламентским выборам, Баку реализует долгосрочные проекты по повышению обороноспособности страны.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 18 марта принял участие в церемонии открытия двух воинских частей военно-воздушных сил.

Министр обороны принял участие в церемонии открытия новых воинских частейhttps://t.co/FSLCGOr4nL pic.twitter.com/G5KTh3e8P4 — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) March 18, 2021

Делегация министерства обороны ознакомилась с построенными и отремонтированными служебными и административными зданиями (штабы, пункт управлении полетами, казармы, медицинские пункты, столовые, учебные классы, КПП, склады). Министр отметил, что созданные в воинских частях условия положительно скажутся на поддержании высокого уровня боевой готовности национальных ВВС, обеспечат качественную организацию и несение боевого дежурства.

Не исключено, что Азербайджан завершает подготовку инфраструктуры для размещения новых образцов авиационного вооружения — например, очередной партии «Байрактаров» или китайско-пакистанских самолетов JF-17. Официально это пока не объявлялось, но долгое время обсуждалось.

Также азербайджанское командование усилило возможности нахичеванской общевойсковой армии в области противовоздушной обороны. Сообщается о размещении на территории автономной республики зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит».

Данное действие примечательно тем, что Турция пока так и не решила, где разместить свои системы С-400. Вполне возможно, что Анкарой прорабатывается вариант если не передачи комплексов Азербайджану, то хотя бы их размещения в восточной части страны. Теперь это даст техническую возможность построить единую систему ПРО и ПВО вместе с Азербайджаном и теоретически в случае нового вооруженного конфликта создать бесполетную зону над Арменией.

В ближайшее время в Баку ожидают с очередным визитом Реджепа Тайипа Эрдогана. Не исключено, что по итогам Азербайджан и Турция усилят двустороннее взаимодействие в военной и экономической сферах.

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