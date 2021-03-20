Суд наказал мстительную волгоградку за донос об изнасиловании на бывшего парня

Волгоград, 20 марта. Советский районный суд признал недостоверным донос девушки, обвинившей своего экс-бойфренда в изнасиловании, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В ходе разбирательства было установлено, что жительница Волгограда хотела отомстить бывшему возлюбленному, поэтому написала заявление в полицию. Однако процессуальная проверка показала, что никаких насильственных действий в ее отношении совершено не было.

Подсудимая полностью признала вину. Девушке назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, и волгоградка может его обжаловать.

Петербурженка обвинила супруга в развращении ее 13-летней дочери, сообщал сайт 360tv.ru. Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Разница в возрасте между подозреваемым и потерпевшей — 19 лет.