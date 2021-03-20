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Суд наказал мстительную волгоградку за донос об изнасиловании на бывшего парня

Суд наказал мстительную волгоградку за донос об изнасиловании на бывшего парня

Волгоград, 20 марта. Советский районный суд признал недостоверным донос девушки, обвинившей своего экс-бойфренда в изнасиловании, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В ходе разбирательства было установлено, что жительница Волгограда хотела отомстить бывшему возлюбленному, поэтому написала заявление в полицию. Однако процессуальная проверка показала, что никаких насильственных действий в ее отношении совершено не было.

Подсудимая полностью признала вину. Девушке назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, и волгоградка может его обжаловать.

Петербурженка обвинила супруга в развращении ее 13-летней дочери, сообщал сайт 360tv.ru. Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Разница в возрасте между подозреваемым и потерпевшей — 19 лет.

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