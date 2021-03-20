Инфекционист Пшеничная объяснила, как снизить заболеваемость коронавирусом весной

Москва, 20 марта. Условие, которое позволит снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией к концу весны, назвала врач-инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Основной задачей является строгое соблюдение санитарных требований. Люди должны продолжать носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в публичных местах. Об этом рассказала ТАСС Пшеничная. Также значительно снизить распространение коронавируса позволит наращивание темпов вакцинации. Таким образом к концу весны может наблюдаться уменьшение заражений по сравнению с показателями в марте.

Сейчас в России ситуация стабилизировалась, отметила инфекционист. Количество выявляемых случаев в сутки не превышает 11 тыс. в течение двух недель. Этому способствует как соблюдение защитных мер и прививочная кампания, так и формирование иммунного ответа к коронавирусу у населения.

До этого сообщалось, что перенесенный коронавирус может привести к психозу. Врачи зафиксировали психические изменения у нескольких пациентов после инфекции.