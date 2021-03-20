Туалетных взломщиков разыскивают в украинской Виннице

Киев, 20 марта. Автоматизированный уличный туалет в украинской Виннице разгромили вандалы ради встроенного купюроприемника. Добычей злоумышленников стали около 100 гривен (267 рублей).

Металлическая коробка для денег была с корнем вырвана из корпуса постройки. На место дерзкого преступления была вызвана полиция. Оперативники ведут розыск туалетных взломщиков. Им грозит ответственность по статье «Кража, не связанная с проникновением в помещение».

Ранее украинские экономисты предупреждали, что в 2021 году экономику страны ждут тяжелейшие потрясения, а около половины граждан будут жить далеко за чертой бедности. Свои пессимистические прогнозы специалисты построили, основываясь на данных Международного валютного фонда (МВФ).