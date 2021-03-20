Ученые из США предложили лечить коронавирус ультразвуком

Вашингтон, 20 марта. Самым надежным способом борьбы с вирусами является вакцинация. Однако ученые из США выяснили, что колебания ультразвука могут уничтожить частицы коронавируса в воде и воздухе.

Исследование специалистов показало, что уничтожить частицы вируса и не позволить ему распространиться по телу можно с помощью аппарата УЗИ. Ученые применили компьютерное моделирования, чтобы понять, какой будет механическая реакция коронавируса на ультразвуковые колебания. Исследователи пришли к выводу, что диапазон от 25 до 100 мегагерц позволяет разрушать оболочку вируса и белки пепломера. На это затрачивается не более доли миллисекунды.

Эффект наблюдался с частицами, которые находились в воздухе и воде. Сейчас результаты остаются предварительными, так как основаны на неполных сведениях о физических свойствах коронавируса. При этом ученые отметили, что впервые появилась потенциальная возможность лечить заболевание с помощью коммерчески доступных аппаратов.

До этого главврач инфекционной больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о главной сложности в борьбе с коронавирусом. Он объяснил, что самым трудным остается невозможность увидеться с родителями, пока они не привиты.