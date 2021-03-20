Арфист Александр Болдачев: Следуя чужим правилам, не узнаешь, выиграл ты или проиграл

Александр Болдачев в раннем детстве «променял» фортепиано на арфу и стал знаменитым исполнителем на любимом инструменте Аполлона. Музыкант обычно дает по сто концертов в год, не испытывая проблем с репертуаром. На сцене артист выступает уже 25 лет, и это при том, что Болдачеву — всего 31 год!

Юбилейный концертный сезон стал одним из поводов для интервью ФАН.

«Я настраивал арфу, когда губернатор отменил концерт»

— Александр Александрович, прошел год с начала пандемии. Как вы пережили непростой период?

— Меня очень символично настиг ковид: я поехал во Францию, где у меня был запланирован концерт на 13 марта 2020 года. На представление пришел губернатор города Мобеж и сообщил, что вечер отменяется по причине введения карантина. При этом в зале уже сидели зрители, а я настраивал на сцене арфу. Я чудом успел вылететь из страны, так как буквально через сутки закрыли границы.

— Ваша первая реакция?

— Сразу же по возвращении домой я сочинил произведение, которому дал название COVID. Примечательно, что я разместил музыкальный видеоролик в YouTube еще до того, как в России начался локдаун. Потом я стал каждый день в Instagram выкладывать по минутному треку с фольклорной музыкой 20 стран: России, Франции, Германии, Англии, Японии, Италии…

Я сразу же бросился работать в Интернете, и хотя такая практика не приносит денег, она дает моральное удовлетворение от того, что вызывает интерес у людей: по несколько десятков тысяч человек просматривали мои миниролики. Вскоре, как известно, Интернет стал главной концертной площадкой.

— Уход в онлайн, получается, не стал для вас архидраматичным?

— При всей моей гибкости сознания, молодом возрасте, здоровой социализации было сложно осознавать, что гастрольный вакуум — это неизбежная реальность. Ведь за последние несколько лет я привык, в хорошем понимании этого слова, к концертной рутине, когда домой между представлениями возвращаешься максимум на одну-две недели, чтобы выучить новые произведения и затем снова отправиться в поездки.

По инерции, следуя привычке, я продолжал готовить новые программы, которые неизбежно отменялись из-за пандемии. И только через несколько месяцев пришло понимание, что отсутствие концертов — это долгая история.

«Все новые форматы придуманы древними греками»

— Произведения, созданные музыкантами в период карантина, будут ли представлять музыкальный интерес по прошествии какого-то времени?

— Если лет через пять мы выйдем из этой «вирусной» ситуации и я сделаю подборку тех роликов, которые написал по горячим следам, в первые дни распространения коронавируса, то, думаю, людей этот проект заденет за живое.

Кстати, недавно я смотрел фильм, довольно посредственный, но не лишенный интересной мысли. Картина «Yesterday» — о мире, который не знает группу The Beatles, кроме одного человека — гитариста. Он играет известные мелодии ливерпульской четверки, но люди не обращают на них внимание, так как для них звучат не великие хиты The Beatles, а обычные мелодии в исполнении не известного им артиста. Поэтому вывод напрашивается сам собой: сейчас важно собственно не искусство, а как оно преподносится публике.

Сегодня мало просто выйти на сцену к инструменту и исполнить концерт. Музыкант, творец должен не только продумать содержание программы, но и объяснить зрителю, почему он выбрал те или иные произведения. Инструментарий таких «подсказок» возможен самый разный: это и совмещение музыкального вечера с поэтическим, и использование видеоинсталляций, визуального ряда и так далее.

Поиски новых форматов концертов двигают творчество вперед. Нужна свобода мысли. Большинство современных музыкантов, даже самых знаменитых и бесспорно талантливых, клишированы. Привычный ритуал: выйти на сцену, поклониться публике и сесть за инструмент — они исполняют на автомате и обкрадывают как себя, так и публику в плане зрелищности и многомерности представления.

— Ваши альтернативные предложения?

— Можно сделать иммерсивный концерт, вовлечь в действо публику, сделать ее участником событий музыкального вечера, можно разыгрывать спектакль внутри представления.

Самое интересное, что все эти форматы уже были придуманы много веков назад. Если мы оглянемся назад и окажемся в XV веке или в древнегреческом театре, то увидим огромное количество вариантов подачи материала. Что мешает познакомиться с этим опытом и переосмыслить его на современный лад?

— На ваших концертах мирно уживаются сочинения Чайковского и композиции группы Nirvana, Рахманинова и Фредди Меркьюри, Шопена и Майкла Джексона. Вы отрицаете такое понятие, как целевая аудитория?

— Если бы я играл на концертах только классику или исключительно обработки рок- и поп-музыки, мне было бы легче обзавестись поклонниками, эксклюзивной аудиторией. Я же стараюсь заинтересовать своими выступлениями людей с разными музыкальными вкусами.

Я стараюсь в филармонии, где половина зала — люди преклонного возраста с консервативным мышлением, сыграть рок-музыку таким образом, чтобы этой части аудитории понравились произведения, о которых они ранее не имели представления. И наоборот, привести в зал неформальную молодежь и познакомить ее с гениальными творениями Баха, Чайковского, Рахманинова, чтобы она потом нашла в соцсетях другие произведения классиков и включила их в свой плейлист на смартфоне.

Я ставлю перед собой такие амбициозные задачи. Насколько успешно мне удается двигаться в этом направлении, узнаем через несколько лет.

«Струны на арфе и теннисной ракетке делает одна фирма»

— Цена хорошей арфы сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры в Москве. Как в таком случае родителям отправлять своих детей учиться на этом инструменте?

— Я начал играть на арфе в 1995 году. В начале 1996-го я сыграл дебютный концерт. Так что в этом году исполняется четверть века с момента первого моего выхода на сцену.

На тот момент в Санкт-Петербурге в плане качественного инструментария не было ничего! Педагоги располагали старыми инструментами отечественного производства — скрипучими, разваливающимися. И мою самая первую арфу собрали из частей «мертвых» арф. В итоге получился своего рода Голем, причем за работу моя мама (профессор консерватории Ирина Александровна Шарапова. — Прим. ФАН) заплатила мастеру порядка трех тысяч долларов.

Начало обучения было, как видите, тяжелым. Но со временем, благодаря превосходным педагогом, маме, развивавшим во мне природный талант, я смог привлечь к себе внимание влиятельных людей из музыкальной индустрии, и у меня появились хороший инструмент и концерты.

— Какие вызовы стоят перед начинающими арфистами сегодня?

— Сейчас с инструментарием абсолютно другая ситуация: арф в распоряжении намного больше. Кстати, сначала арфы появились в моем родном городе Санкт-Петербурге благодаря Валерию Гергиеву. Сейчас в городе работает завод по производству арф. Поэтому у нынешних учеников есть разные возможности по их приобретению или аренде.

Конечно, этот инструмент до сих пор считается элитарным. Нельзя купить приличную арфу за пару тысяч долларов, пожалуй, за исключением небольшой кельтской. Напрашивается параллель с теннисом, который также нельзя причислить к массовым видам спортом. Сравнение неслучайное, ведь струны на арфе и теннисной ракетке делает одна и та же фирма…

Игра на арфе — это узкая стезя. Но интерес к инструменту в нашей стране присутствует, и я, со своей стороны, делаю все возможное для продвижения этого инструмента. Этим летом я отправляюсь в тур по российским городам-миллионникам, чтобы провести там ревизию состояния арф.

«Арфа — национальный инструмент России»

— В каких учреждениях собираетесь побывать?

— Начну с верхов — местных музыкальных театров. Я недавно приезжал в Самару и увидел там арфу в удручающем состоянии — пыльную, без струн, хотя инструмент изначально был неплохим: «американка», покупали ее 12 лет назад, но с тех пор никто инструмент не настраивал.

Мастеров этого дела у нас в стране тоже не хватает. Проблема развития искусства игры на арфе стоит по-прежнему жестко. А ведь арфа — это практически наш национальный инструмент! С тех самых пор, как ее завезла в Россию императрица Елизавета Петровна, а затем княжна Екатерина Павловна сделала арфу модным инструментом, и игра на нем вошла в курс обучения в Смольном институте благородных девиц. В те времена арфа стояла буквально в каждой гостиной, во всех дворцах. Многие композиторы писали музыку для этого прекрасного инструмента, в частности Михаил Иванович Глинка.

Потом прекрасная культурная традиция потерялась. Более того, в первые годы Советской власти арфу посчитали инструментом буржуазии. К счастью, со временем этот штамп ушел, и в нашей стране стали производить хорошие арфы, которые продавали и за границу. Например, в Китае до сих пор много советских арф.

Как видим, интерес к инструменту возникает волнообразно. И я очень хочу, чтобы очередной всплеск внимания к арфе начался именно сейчас.

— В прошлом году вы планировали провести в Петербурге конкурс и фестиваль. Как сейчас обстоят дела с этими проектами?

— По моим предположениям, весь 2021-й и даже 2022 год лучше никаких крупных проектов, грандиозных мероприятий не планировать, так как ситуация с пандемией остается напряженной. Делать небольшой конкурс я не хочу, так как камерный формат не позволит решить глобальную задачу по продвижению арфы как инструмента уникальных возможностей.

Конечно, я этот проект в Петербурге со временем обязательно реализую. Мне как артисту очень важно делать собственные мероприятия, рисковать, ведь успех не гарантирован. Но если следовать чужим правилам, то не узнаешь, выиграл ли ты или проиграл: отсутствует азарт, который вдохновляет меня на что-то новое и креативное.

— Назовите ближайший концерт с вашим участием.

— Ближайшее событие с моим участием состоится 23 марта в Санкт-Петербурге. В знаменитом арт-кафе «Бродячая собака», где в свое время собирались Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Маяковский и многие другие легендарные деятели искусства, состоится спектакль «Бал поэтов — от Серебряного до Золотого». Стихи будет читать Рустем Галич, постановщик всемирно известных спектаклей и мюзиклов по тематике русской классической литературы. На арфе будет играть ваш покорный слуга.

Я давно мечтал выступить в самом «хипстерском» местечке Серебряного века, открытого в городе 110 лет назад! Звучание арфы прекрасно вписывается в особую атмосферу этого заведения.

Досье

Александр Болдачев родился 21 января 1990 года в Санкт-Петербурге. Мальчик вырос в семье профессора Санкт-Петербургской консерватории Ирины Шараповой и философа-футуролога Александра Болдачева. Начал занятия на рояле в четырехлетнем возрасте, а уже в пять лет выступал на сцене с первыми сольными арфовыми произведениями.

Поступив в семилетнем возрасте в музыкальный лицей при Санкт-Петербургской консерватории по классу арфы на курс Карины Малеевой и Светлане Лавровой, Александр становится участником программ Петербургского и Московского домов музыки, лауреатом фондов Спивакова и Темирканова.

Проходил обучение в Цюрихской академии искусств по классу арфы. Основная композиторская деятельность Болдачева сконцентрирована на расширении арфового репертуара собственными произведениями и переложениями для арфы. В 2015 году выходят первые его сочинения для арфы с оркестром, а через год состоялась премьера спектакля Кирилла Серебренникова «Поэма без героя», в котором Александр принял участие как музыкальный директор, композитор и исполнитель.

В 2017 году он участвовал в постановке балета «Нуреев», исполнив два сольных арфовых отрывка на сцене в дуэте со звездами балета Большого театра. С того же года является официальным лицом арфового дома Salvi Harps, представляя не только классические модели арф, но и современные электроакустические инструменты.