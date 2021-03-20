Молодой хирург спас пенсионерку с опасным заболеванием в Тюменской области

Тюмень, 20 марта. Молодой хирург областной больницы в Ялуторовске впервые провел катетеризацию мочеточника 63-летней женщине и спас ей жизнь.

Пациентка поступила на скорой помощи с острым окклюзионным пиелонефритом. Заболевание почек считается очень распространенным среди женщин. Причины развития недуга у всех разные, но в конкретном случае виноватым оказался камень в почках.

Врач Джасур Содиров рассказал, что для пиелонефрита характерны боли в области поясницы, тошнота, слабость и высокая температура. Самое серьезное осложнение — бактериотоксический шок. Оно может появиться в первые часы после попадания бактерий в кровь. Медик освободил верхние мочевые пути для оттока жидкости из почки в мочевой пузырь. Женщина после процедуры пробыла некоторое время в стационаре и была выписана, но с дальнейшим наблюдением. Мочекаменная болезнь требует особого внимания, иначе последствий не избежать.

Ранее сообщалось, что в Воркуте водитель мусоровоза и два грузчика спасли от гибели женщину, лежащую в снегу. Они вызвали скорую помощь и сами попытались отогреть пострадавшую.