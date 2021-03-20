Неудачное интернет-знакомство закончилось для женщины изнасилованием на Ямале

Салехард, 20 марта. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Ягельный. Мужчину обвиняют в избиении и изнасиловании женщины.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. По версии правоохранителей, обвиняемый познакомился со своей жертвой в социальных сетях, а затем пригласил ее к себе домой. Однако встреча закончилась для женщины серьезными последствиями.

Во время посиделок злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на подругу и надругался над ней, уточнили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Юный житель Кузбасса изнасиловал 46-летнюю женщину и отправился за решетку, сообщала газета A42.ru. На момент совершения преступления ему было 17 лет, вместе с компанией друзей он приехал в дом к потерпевшей. Злоумышленник также находился в состоянии алкогольного опьянения.