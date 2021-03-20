Падение Байдена на трапе самолета в США повлекло за собой волну мемов

Вашингтон, 20 марта. Американский президент Джо Байден накануне упал на трапе самолета перед вылетом в штат Джорджия. В Сети появилось множество видео-подборок, где из лидера США сделали мем.

Ранее глава Соединенных Штатов в интервью ABC News пообещал, что Российская Федерация «заплатит» за «вмешательство» в американские выборы. По словам Байдена, он предупреждал президента РФ Владимира Путина о последствиях во время телефонного разговора.

После этого американский лидер дважды оступился и даже упал во время подъема по трапу самолета перед вылетом в Джорджию. Инцидент показали на видео новостные телекомпании США. Байден прибыл на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд, где его ждал президентский самолет. Это стало поводом для множества шуток в Сети.

Первым интересным мемом стал видеоролик, который опубликовал сын бывшего американского лидера Дональд Трамп-младший на своей странице в социальной сети Twitter. В видео продемонстрировано, как экс-глава государства «сбивает» Байдена с трапа шариком для гольфа, который прилетел ему в голову. Трамп-младший с иронией отметил, что скорость ветра, по данным метеослужбы США, была всего шесть метров в секунду.

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

Вторым вирусным мемом стало видео, которое с помощью монтажа сделали в Сети неизвестные авторы. В ролике показано, как в момент падения Байден попадает в космос под энергичную музыку, после он идет по лестнице из фильма «Джокер», где главный персонаж, танцуя, толкает американского президента. В видео показаны многие известные мемы, только теперь уже с участием Байдена.

Последним популярным мемом стало видео инцидента, в которое монтажеры добавили предметы из игры, через которые необходимо перепрыгивать. Как видно по видео — Байден плохо справился.

Ранее президент Российской Федерации ответил американскому коллеге после его высказываний в адрес Москвы. Путин пожелал Байдену здоровья, добавив, что «кто обзывается, сам так называется».