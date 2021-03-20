Песец с разноцветными глазами нашел дом в Ленобласти. ФАН-ТВ

Закрытие зверофермы в Дагестане — настоящая трагедия для зоозащитников и любителей диких животных. Всех обитателей пристанища для зверьков, в том числе лис, енотов и песцов, отправляют на убой, чтобы возместить затраты.

Центр помощи диким животным «Велес» в Ленинградской области спас жизнь необычному песцу с разноцветными глазами. У зверька — гетерохромия, то есть у него радужная оболочка правого глаза отличается по цвету от левого.

Новый обитатель приюта быстро подружился с новыми друзьями. Белого песца поселили вместе с другой полярной лисицей, спасенной из закрывающейся дагестанской зверофермы. Соседи по вольеру уже получили имена: песца назвали Нортом и лисицу — Тундрой.

«Сейчас они стали гораздо спокойнее, они стали нормально есть, они перестали бояться людей. В общем-то, они довольно лояльно к человеку относятся, никакой агрессии не проявляют, поэтому я считаю, что процесс адаптации идет хорошо», — рассказала старший кипер центра «Велес» Мария Кравчук.

Она добавила, что для этих диких особей гетерохромия — не редкость и патология. Такое часто бывает. Мария призналась, что взгляд спасенного песца по-настоящему завораживает.