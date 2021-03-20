Ранний завтрак способствует снижению риска развития диабета

Чикаго, 20 марта. Приемы пищи до 8:30 утра помогают уменьшить риск развития диабета второго типа, а также снижают инсулинорезистентность. К такому выводу пришли американские ученые.

Команда исследователей под руководством эндокринолога из Северо-Западного университета в Чикаго Марриам Али провела анализ данных о здоровье и рационе питания 10,5 тыс. добровольцев. Таким образом специалисты планировали выяснить, как график и продолжительность ежедневных приемов пищи влияют на факторы риска появления диабета.

«Мы обнаружили, что люди, которые завтракают раньше, обладают более низким уровнем сахара в крови и меньшей резистентностью к инсулину», — рассказала Марриам Али.

Результаты проведенного исследования показали, что ранние завтраки способствовали снижению показателей, несмотря на продолжительность питания в течение всего остального дня. Таким образом ученым удалось выяснить, что периоды приема пищи более тесно связаны с метаболическими показателями.

Риск диабета помогает также правильно подобранный рацион. Например, эксперты рекомендуют употреблять больше малины, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Распознать развитие диабета можно по нескольким болезненным симптомам. Из-за высокого уровня сахара в крови в организме могут происходить повреждения нервной системы, а на ступнях появляться язвы.