Киев, 20 марта. Украинское командование приняло решение повысить денежное довольствие военных, принимающих участие в противостоянии ЛНР и ДНР.

Журналисты «Московского комсомольца» выяснили, что простой украинский солдат, сражающийся против жителей ЛНР и ДНР на передовой, получает в среднем 23 тысячи гривен в месяц — 61 тысяча рублей по действующему курсу. В эту сумму входят «боевые» и ряд других надбавок за «издержки профессии». Таким образом, зарплату повысили на 500 гривен по сравнению с показателями августа 2020 года.

Если конкретизировать, то контрактникам платят 14,5 тысяч гривен (38,5 тысяч рублей), а срочники получают всего-навсего 810 гривен в месяц (2,2 тысяч рублей). Последних обычно не отправляют в самые жаркие места, однако в случае эскалации без их помощи вряд ли обойдутся.

Младший офицерский состав идет впереди с небольшим отрывом на пять тысяч гривен, а вот дальше — больше. Так, например, украинский капитан и майор ежемесячно получают по 30-37 тысяч гривен, а денежное довольствие старших офицеров может достигать не менее 50 тысяч гривен — около 133 тысяч рублей по действующему курсу. Однако, по словам источника «МК», не все и не всегда получают положенные средства — чаще всего на руки выдается лишь часть из положенных денег и с большими задержками. В этом смысле гораздо больше везет бойцам из нацбатальонов.

Ранее сообщалось, что турецкие военные инструкторы будут обучать украинских силовиков вести бои в городских условиях. Вместе с этим ранее в представительстве ДНР в СЦКК обвинили украинскую армию в нарушении перемирия в Донбассе, пишет RT.