Метеорит упал и взорвался на востоке Кубы

Гавана, 20 марта. Метеорит упал в районе кубинской провинции Ольгин. О падении космического объекта сообщили сотрудники сейсмологической станция Моа.

По словам специалистов, вечером 19 марта в небе было зафиксировано несколько световых явлений, после чего последовало два взрыва. Глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариас пояснил журналистам местных СМИ, что это не был земной взрыв, «но поскольку это было событие с такими характеристиками, оборудование станции зафиксировало ударную волну».

По словам очевидцев, в темном небе были отчетливо видны вспышки красного и белого света, похожие на сильную молнию. При этом никаких толчков или взрывов они не ощутили.

Ранее URA.RU сообщало о том, что знаменитый челябинский метеорит стал одним из героев полнометражного фильма на Apple TV. Космическое тело упало на территорию Челябинской области 15 февраля 2013 года. Самый большой его осколок был поднят со дня озера Чебаркуль. Теперь он хранится в областном краеведческом музее региона.