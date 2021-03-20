Юный каннибал приглашал геев на обед и пытался их съесть

Вашингтон, 20 марта. Американцу Ченсу Сенеку предъявили обвинение в попытке убийства 18-летнего молодого человека, которого он планировал расчленить и съесть.

По версии следствия, 19-летний каннибал как минимум три раза заманивал мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации к себе домой. Знакомился с будущими жертвами злоумышленник через специальное приложение. Однако только один согласился приехать к нему на обед.

В итоге Сенек напал на юношу, избил его, пырнул ножом и пытался задушить. Несмотря на это, ему удалось сбежать от преступника. Сейчас пострадавший находится в клинике. Из-за увечий, полученных после встречи с американцем, он утратил способность полноценно двигаться.

Департамент юстиции США сообщил, что убийца планировал расчленить гостя, а его части тела использовать в качестве «сувениров и пищи». Не исключено, что мотивом для преступления стала ненависть к гомосексуалистам.

Поддержка ЛГБТ президентом Джо Байденом не позволяет его считать «полноценным» христианином, каким он себя позиционирует, сообщал сайт 360tv.ru со ссылкой на РПЦ. Американский лидер считает, что защита прав сексуальных меньшинств является отличительной чертой цивилизованных стран.