Федосеева-Шукшина собралась помогать покинутым женам

Москва, 20 марта. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина планирует создать собственный фонд, чтобы помогать покинутым женам и другим пострадавшим категориям граждан.

Артистка, которая сейчас находится в разлуке с мужем, продюсером Бари Алибасовым решила заняться полезным делом при помощи своего адвоката Юлии Вербицкой-Линник. Федосеева-Шукшина отметила, что звезды и обычные люди часто становятся жертвами мошенников.

«В жизни каждого может появиться ласковый юноша из Украины или добрая девушка из Средней Азии, и поминай имущество! Только его и видели. Сердце кровью обливается, когда видишь, что происходит вокруг!» — посетовала актриса.

Федосеева-Шукшина напомнила, что и сама оказалась в подобной ситуации. Она подарила Алибасову квартиру в Новой Москве, а он переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря. По словам артистки, именно последний оказался в ее случае тем самым «ласковым юношей», о котором она говорила выше.

«И если мне удалось вернуть жилье, то многие люди, оказавшиеся в подобной ситуации, остаются ни с чем. Поэтому я решила создать фонд и помогать покинутым женам, обманутым старикам и даже похищенным мужьям, в роли которого сейчас, к сожалению, выступает мой законный муж Бари Каримович Алибасов!» — сообщила Федосеева-Шукшина «Собеседнику».

Актриса ранее жаловалась, что не может общаться с супругом, поскольку сын основателя «На-На» увез отца в Калининград. Алибасов-младший утверждает, что его родитель проходит там лечение, передает RT. Кроме того, сын продюсера говорил, что родственники Федосеевой-Шукшиной охотятся за наследством его отца.