В России появилась улица Героев Росгвардейцев

Тула, 20 марта. В России появилась улица, названная в честь военнослужащих внутренних войск, погибших при выполнении воинского долга. В городе Узловая Тульской области одной из улиц присвоено название Героев Росгвардейцев. Так местные жители решили увековечить память земляков — Героя России лейтенанта Евгения Рындина, кавалеров ордена Мужества сержанта Александра Сухова и рядового Алексея Галуненко.

Выступая на торжественной церемонии открытия, заместитель начальника управления Росгвардии по Тульской области полковник полиции Николай Омельченко заявил, что герои достойны такой памяти.

«Ребята, в честь которых названа улица, выполнили свой долг до конца. Память об их подвигах навечно вписана в историю страны и войск национальной гвардии», — отметил он.

Омельченко выразил благодарность администрации Узловского района за оказанную поддержку в увековечении памяти погибших военнослужащих, подчеркнув, что это событие особенно символично в преддверии 210-й годовщины образования войск правопорядка и пятилетия создания Росгвардии.

Совсем недалеко от ул. Героев Росгвардейцев расположен переулок имени Евгения Рындина. В его честь также назван клуб «Самбо-94». Ежегодно в марте в нем проводится юношеский турнир по борьбе самбо памяти Героя России Евгения Рындина.

Присутствовавшие почтили память героев России минутой молчания. Кроме того, участники мероприятия под звуки военного оркестра регионального управления Росгвардии возложили цветы к памятнику командиру 239-й стрелковой дивизии генерал-майору Гайку Мартиросяну, мемориал находится рядом с микрорайоном.

В рамках мероприятия сотрудники тульского ОМОНа провели Урок мужества для учащихся старших классов узловской общеобразовательной школы №1, которую в 1989 году окончил Герой Российской Федерации Евгений Рындин.

Лейтенант Евгений Рындин погиб в результате боестолкновения 30 марта 1995 года в Чеченской Республике. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, указом президента России ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Евгений Рындин похоронен в городе Узловая.

Командир отделения грозненской войсковой части сержант Александр Сухов погиб в 1996 году при выполнении служебно-боевой задачи в Чеченской Республике. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).

Старший водитель войсковой части поселка Лебяжье рядовой Алексей Галуненко погиб в 2000 году при выполнении служебно-боевой задачи в городе Аргуне Чеченской Республики. Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).