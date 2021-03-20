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Володин назвал сутью «Умного голосования» желание попасть во власть

Володин назвал сутью «Умного голосования» желание попасть во власть

Москва, 20 марта. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин высказался по поводу «Умного голосования», которое придумал арестованный блогер Алексей Навальный.

По его словам, «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) не пытается решить проблемы граждан страны с помощью «Умного голосования». В основе этой идеи стоит желание конкретных людей попасть во власть. В этом принимают участие западные государства и спецслужбы, уверен Володин.

Ранее член ФБК Владимир Милов признался, что после ареста Навального в структуре произошла «расфокусировка». Теперь сторонники блогера не понимают, как действовать дальше.

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