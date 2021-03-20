Киевский журналист рассказал о выборе Зеленского в пользу Майдана

Киев, 20 марта. Президент Украины Владимир Зеленский выбрал линию Майдана, которому он противостоял в 2019 году. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев.

Украинский президент полностью воспроизвел как внутреннюю, так и внешнюю политику экс-главы государства Петра Порошенко. По мнению Лесева, Зеленский переплюнул бывшего руководителя в плане юридического произвола. Президент выбрал линию Майдана «между женой и любовницей», подчеркнул журналист.

«Всю ту официальную историографию «от Петра», на противопоставлении к которой Зеленский и победил в 2019 году», — констатировал Лесев в интервью изданию «Украина.ру».

Киевлянин задумался, что будет с законом о языке и как добиться реинтеграции Донбасса. Теперь на эти вопросы окончательно поставлены ответы, заключил украинец.

Зеленский ранее продлил санкции против российских Проминвестбанка и Сбербанка. Ограничительные меры будут действовать еще три года.