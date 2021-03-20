«Невидимая» российская подлодка стала причиной серьезного беспокойства НАТО

Москва, 20 марта. «Невидимая» подводная лодка «Ростов-на-Дону» всерьез обеспокоила НАТО. Субмарина оснащена мощным вооружением и может подойти совсем близко к противнику без риска быть обнаруженной.

Об этом рассказал военный эксперт Игорь Коротченко, добавив, что все новые российские субмарины малошумные и, следовательно, незаметные. Кроме того, они несут новые виды ударных комплексов вооружений, в том числе крылатые ракеты «Калибр», передает РенТВ.

«В силу этих причин, естественно, западные страны рассматривают данный тип подлодок как угрозу для себя. В данном случае, если они не собираются воевать с Россией, то никакой угрозы не существует, поэтому это виртуальные оценки», - считает Коротченко.

Подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону» сейчас направляется в восточную часть Средиземного моря, где сменит на посту субмарину того же типа.

Ранее стало известно, что авиация НАТО пытается отслеживать действия российской подлодки в Средиземном море. Однако, как выяснилось, Б-237 «Ростов-на-Дону» обнаружить практически невозможно, что вызвало серьезное беспокойство у военных НАТО. Российские субмарины способны атаковать совершенно неожиданно, а поэтому являются серьезной угрозой для потенциального противника.

Ранее российский адмирал рассказал, почему НАТО безуспешно ищет российскую субмарину в Средиземноморье.