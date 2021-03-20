Украинские силовики обстреляли Горловку из минометов

Донецк, 20 марта. Украинские силовики открыли огонь по Горловке из минометов.

Согласно информации Telegram-канала «Go группа оповещения», вооруженные формирования Украины ведут минометный обстрел территории ДНР в Горловке.

«С самого утра шумно в Горловке, поселок шахты Гагарина. Минометы и стрелковое», — говорится в сообщении.

Информация подтверждается сообщением в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) — ранее сообщалось о выпущенных со стороны украинских позиций минах калибра 82 мм в количестве десяти штук в направлении шахты Гагарина. Кроме того, стало известно об обстреле химзавода в Донецке — были повреждены здания в районе 2-й Админплощадки в одном из районов города.