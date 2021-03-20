Эндокринологи выявили пользу лишнего веса для женщин

Вашингтон, 20 марта. Уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 42% у женщин с высоким содержанием жира и мышечной массы, выяснили ученые из Калифорнийского университета.

Эндокринолог Прити Срикантан вместе со своими коллегами проанализировала показатели о составе тела и заболеваниях сосудистой системы среди 11 463 человек старше 20 лет. Оказалось, женщины с высоким содержанием мышечной и жировой массы реже погибают от инфарктов. При этом испытуемые с высокой мышечной массой и низким уровнем жира не показали лучших результатов.

Исследование среди мужчин показало неоднозначные итоги. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 60% при высоком показателе мышц и низком содержании жира. Ученые уверены, что результаты эксперимента доказывают важность набора мышечной массы.

Американские медики считают, что на набор веса может влиять не только отсутствие физической активности и питание. Недостаток сна провоцирует формирование жировой ткани вокруг внутренних органов.