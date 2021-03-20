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Смещение ареала северных кустарников позволит Арктике вновь зазеленеть

Смещение ареала северных кустарников позволит Арктике вновь зазеленеть

Монреаль, 20 марта. Внешний вид Арктики может значительно преобразиться. Привычные белые пейзажи сменятся цветущими и зелеными просторами, считают ученые.

Международная группа ученых из Канады, Австралии и США зафиксировала смещение ареала произрастания кустарников в регионах Арктики. Об этом сообщается в тексте научной работы, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи собрали образцы ДНК древних растений в отложениях озер Арктики. В ходе их анализа было выяснено, что эти растения появились в регионе более тысячи веков назад. Ученые считают, что когда-то на территории современной Арктической зоны росла карликовая береза, однако ее ареал сместился на 400 километров южнее. Сейчас этот кустарник встречается севернее Баффиновой земли в Канаде. В целом же регион был больше похож на зеленую и цветущую тундру, чем на покрытую льдом пустошь.

Исследователи считают, что Арктика может вновь преобразиться. Это произойдет в том случае, если климатические условия позволят карликовой березе сместить свой ареал произрастания севернее.

Ранее сообщалось, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета реконструируют климат на Земле за 540 млн лет. Исследование будет проведено совместно с сотрудниками Геологического института РАН и ВНИИОкеангеологии.

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