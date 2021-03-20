Политолог Бекман заявил, что Финляндия давно развивает конструктивные отношения с РФ

Хельсинки, 20 марта. Финляндия уже давно развивает конструктивные отношения с Россией и воспринимает заявления главы США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина как крах его репутации.

Об этом заявил финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. По его словам, такие заявления крайне отрицательно влияют на рейтинг американского президента внутри Соединенных Штатов, и на доверие к нему среди глав других стран, а также на позиции Вашингтона и его союзников.

«Байден и в других случаях ведет себя очень странно, возникает много вопросов о его состоянии здоровья. Это вообще очень странное интервью. Может быть, там вообще был какой-то монтаж. Да и вообще все, что происходит вокруг Байдена, выглядит достаточно странно», — подчеркнул Бекман.

Помимо этого, финский политолог добавил, что если американские власти собираются и дальше ухудшать отношения с Российской Федерацией, то финны стремятся только улучшать их, хотя они и так вполне конструктивные.

Ранее британские интернет-пользователи осудили Байдена за спорное интервью, в котором президент США раскритиковал Россию. Некоторые комментаторы считают, что лидер Соединенных Штатов, вероятно, адресовал свое послание Китаю, но не достиг желаемого эффекта.