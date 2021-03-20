Оксана Самойлова снова легла под нож пластического хирурга

Москва, 20 марта. Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова призналась, что сделала еще одну пластическую операцию. Знаменитость легла под нож хирурга ради формы и размера груди.

Впервые Самойлова сделала маммопластику еще до рождения первого ребенка. После четырех родов форма груди изменилась не в лучшую сторону, поэтому супруга рэпера решила заменить импланты. Перед операцией Самойлова записала несколько видео и выложила их в Instagram Stories. Жена Джигана рассказала, что волнуется из-за предстоящей процедуры.

«Переживаю ли я? Да, переживаю, но не так, как вчера, позавчера и всю эту неделю», — сообщила блогер.

В итоге все волнения оказались напрасны — операция прошла успешно. Самойлова порадовалась, что не сбежала из клиники из-за переживаний, ведь такое в ее жизни уже случалось. Операция прошла хорошо, после хирургического вмешательства блогер чувствовала себя нормально. Единственное, на что жаловалась жена Джигана — это сухость в горле из-за трубки.

Ранее Оксана Самойлова похвасталась перед подписчиками роскошным подарком, который получила от мужа на 8 Марта. Джиган арендовал для супруги и дочерей хоккейную арену.