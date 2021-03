Демократы пытаются установить тотальный контроль над оружием в США

Массовые протесты, которые не прекращались весь 2020 год, погромы и беспорядки со стороны активистов движений Black Lives Matter и Антифа, спровоцировали закономерную радикализацию поначалу мирно настроенных граждан Соединенных Штатов. Не сочувствующие «прогрессивным течениям», они продемонстрировали, что не будут стоять и смотреть, как разрушают их собственность, поэтому спешно принялись вооружаться.

Согласно исследованиям специалистов Национального фонда стрелкового спорта США (NSSF), население страны существенно нарастило закупки оружия. Американцы доказали, что не намерены терпеть выходок радикалов и с оружием в руках готовы защищать свои дома и небольшие магазины.

Демократов, пришедших к власти в 2021 году, такая ситуация не устроила. Было принято решение продавить ограничения на покупку, владение и ношение огнестрельного оружия.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в особенностях новых законопроектов о контроле над оружием, принятых в Палате представителей Конгресса США.

Оценить, как отреагирует население страны, решили со штата Вирджиния. Местная администрация 12 января проголосовала за принятие законопроекта, предполагающего постоянный контроль над приобретением стрелкового вооружения, а также право местных властей вводить запрет на его ношение в ходе некоторых мероприятий. В ответ на это 21 января в столице штата Ричмонде несколько тысяч американцев вышли на мирную акцию протеста в поддержку своих прав.

В то же время, в подконтрольных демократам средствах массовой информации с января этого года стало появляться все больше статей с рассказами «пострадавших от несовершенства американского закона об оружии». Издание Washington Post 31 января опубликовало статью под названием «Огнестрельное оружие — самое смертоносная угроза со стороны приверженцев превосходства белых. Мы должны разоружить ненависть». В этом материале чернокожая американка просит администрацию США «учесть атмосферу вражды, царящую в стране», и принять меры по разоружению — в первую очередь белого населения.

Через полтора месяца демократы решили «играть по-крупному» и вывести инициативу на государственный уровень. 11 марта Палата представителей Конгресса США, используя обстановку в стране, одобрила несколько законопроектов по контролю над оружием.

Необходимо отметить, что представители правящей партии США не просто так торопят события. В Соединенных Штатах сложился благоприятный политический ландшафт: американский народ разобщен, страна погрязла в хаосе протестов и скандалов, южные штаты, где проживает преимущественно республиканский электорат, заняты борьбой со стихией и нелегальной миграцией.

Согласно замыслу демократов, законопроект 219-210, принятый Палатой представителей США, обяжет государственные правоохранительные органы в течение десяти рабочих дней проводить тщательную проверку биографических данных индивида, изъявившего желание получить лицензию на продажу оружия. Таким образом законодатели хотят закрыть старую лазейку в законе, благодаря которой гражданин США мог приобрести огнестрельное оружие, если соответствующие органы не успели проверить его биографические данные в течение трех дней.

Второй билль, под номером 227-203, предусматривает более тщательную проверку анкетных данных для тех, кто покупает оружие через Интернет, на оружейных выставках и посредством определенных частных сделок.

Законопроекты поддержали только двое республиканцев, остальные проголосовали против: билли могут быть использованы, чтобы запретить владеть оружием людям с «неправильными политическими взглядами». Намек на это есть в предвыборной программе Байдена, в которой предлагается снова ввести закон, ранее отмененный Дональдом Трампом, об отказе в продаже оружия людям, имеющим «психологические проблемы».

Член Палаты представителей от штата Колорадо Лорен Боберт заявила, что «демократы, желающие тотального контроля, ускоряют разрушение второй поправки конституции США».

More unconstitutional gun control just passed the House of Representatives.



Democrats are fast-tracking the destruction of our Second Amendment because they want total control.



Our country is in grave danger if this continues. — Lauren Boebert (@laurenboebert) March 11, 2021

Джим Джордан из судебного комитета Палаты представителей раскритиковал Демократическую партию за намеренное усложнение процесса покупки оружия для законопослушных граждан.

Yesterday, House Democrats gave felons $1,400 stimulus checks.



Today, they’re making it harder for law abiding citizens to buy a gun.



And at the same time, they’re trying to defund the police! — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) March 11, 2021

Конгрессмен Томас Мэсси, республиканец от штата Кентукки, обвинил демократов в лицемерии и несправедливости по отношению к американским гражданам:

«Справедливо ли окружить себя вооруженной охраной, полицией Капитолия, телохранителями, просить людей заплатить за это из их налогов и при этом усложнить им самозащиту? Не думаю, что это честно».

Джозеф Байден, в свою очередь, законопроект, конечно же, поддержал:

«Я благодарен демократам Палаты представителей и Сената, которые сегодня представили законопроект, призванный усилить нашу систему проверки биографических данных... Я намерен продолжать эту работу и проводить реформы в области оружейной безопасности в ходе своего президентского срока».

I’m grateful House and Senate Democrats introduced legislation today to strengthen our background check system. I helped pass the Brady background check bill as a Senator — and I’m committed to continuing that work and passing common-sense gun safety reforms as president. — President Biden (@POTUS) March 3, 2021

Следующий этап борьбы, в котором демократам необходимо победить для того, чтобы законопроекты вступили в силу — набрать необходимое количество голосов в Сенате. Партия Байдена контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса, но с Сенатом не все так просто. Для принятия закона в верхней палате недостаточно обыкновенного большинства: демократы обязаны получить 60 или более голосов из 100.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер, по-видимому, предвидя поражение демократов в Сенате заявил, что «подумает, как провести билль через Сенат», намекая на возможные изменения в правилах голосования.

Несмотря на то, что законопроект, скорее всего, будет отклонен в ходе сенатского голосования, демократы, рано или поздно, добьются своего.

Используя подконтрольные средства массовой информации в качестве мощного рупора пропаганды, американцев, в конце концов убедят в том, что у них слишком много свободы. События 2020 года отлично показали, как просто убедить людей целовать ноги и вставать на колени только за то, что они белые.