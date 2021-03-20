Аналитики Sohu рассказали, чем обернутся для США провокации у границ России

Пекин, 20 марта. Провокации американских военно-морских сил вынуждают Москву принять меры и удивить Вашингтон ответным маневром в море, заявили обозреватели китайского издания Sohu.

В последнее время наблюдается значительное повышение активности американских военнослужащих около российских границ. Маневры Пентагона происходят и в воздушном пространстве, и в морском, и на суше. России уже следует перестать сохранять терпение, демонстрируя свою выдержку, а надо провести ответные маневры, заявили авторы китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

Недавно также стало известно, что РФ планирует возведение и спуск на воду нескольких стратегических атомных подлодок в ближайшие годы. Их появление в Мировом океане будет весьма неприятным сюрпризом для США и НАТО, отметили аналитики.

«США обладают самым мощным военно-морским флотом в мире и, прикрываясь правилами свободного судоходства, оказывают давление на своих конкурентов», — подчеркнули в Sohu.

Наличие у России внушительного числа атомных подводных лодок существенно усложнит визиты американских кораблей к российским границам. К тому же в ответ на провокационные маневры Пентагона Москва может начать отправлять свои подлодки к берегам США, чем очень удивит американцев, заключили авторы.

Недавно также стало известно о том, что российской субмарине «Ростов-на-Дону» удалось бесследно исчезнуть с радаров кораблей НАТО в Средиземном море. Подлодка Черноморского флота проявила завидные навыки скрытности, чем очень встревожила силы Североатлантического альянса.