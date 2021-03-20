США сократили количество ядерных гравитационных бомб в Европе

Вашингтон, 20 марта. Эксперты Федерации американских ученых констатировали сокращение количества ядерного вооружения США на территории Европы.

Исследователи Ганс Кристенсен и Мэтт Корда заявили, что на европейских базах раньше находилось 150 ядерных гравитационных бомб В61. На сегодняшний день их количество на шести объектах в Европе сократилось до 100.

В России отметили, что в Вашингтоне не делали никаких заявлений о вывозе ядерного вооружения из Европы, вероятнее всего, что прежние образцы просто подвергли модернизации, повысив функциональные возможности бомб.

Вместе с этим эксперты Федерации американских ученых напоминают об ухудшении дипотношений между США и Турцией — по мнению аналитиков, именно это может быть причиной вывоза с территории подведомственных Анкаре территорий более половины образцов B61.

Ранее экспертное сообщество в США выразило уверенность в том, что подписанные президентом США Джо Байденом соглашения по СНВ-3 никак не остановят охватившую мир гонку вооружений.