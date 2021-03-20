Монтян заявила о неготовности ВСУ к наступлению в Донбассе

Киев, 20 марта. Слова украинских экспертов о неизбежном обострении ситуации в Донбассе не имеют никаких доказательств, заявила адвокат и блогер из Киева Татьяна Монтян.

Как передает «Экономика сегодня», украинская активистка назвала низким уровень боеготовности украинской армии, который усугубляется такими проблемами, как коррупция, дезертирство и неуставные отношения. По этой причине адвокат считает невозможным реальное наступление ВСУ на ДНР и ЛНР.

«Честно говоря, я смутно себе представляю, кого они собираются вернуть даже при пламенном желании побряцать оружием. Я не представляю, где они возьмут людей», — подчеркнула Монтян.

Отмечается, что адвокат приехала в Донецк ради работы с военнослужащим ВСУ Анатолием Тараненко, которые бежал в ДНР в начале этого года после избиения со стороны сослуживцев. Он сообщил блогеру реальное положение дел в рядах вооруженных сил, в частности рассказал, что личные вопросы решаются с командирами «за ящик водки».

На основании слов Тараненко Монтян сделала вывод, что украинская армия не готова к ведению каких-либо военных действий, а потому назвала заявления о предстоящем обострении «обычной болтовней».

Ранее украинская активистка сообщала о том, что ВСУ лишь создают видимость подготовки к атаке. По ее мнению, одна из причин для таких действий — внутренние игры украинской элиты.