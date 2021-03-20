Биологи предложили использовать ген жирафа для борьбы с гипертонией

Копенгаген, 20 марта. Геном жирафа расшифровали ученые из Дании и Китая. Специалисты выяснили, что уникальный ген животного может помочь в борьбе с гипертонией.

Специфичные для жирафа мутации в генах выделили исследователи из Северо-Западного политехнического университета в Китае и Копенгагенского университета. Научная работа дала возможность понять, как животным удается избежать побочных эффектов от повышенного кровяного давления, которое приводит к повреждению сердечно-сосудистой системы или инсультам. Именно выделенный ген позволяет организму адаптироваться к высоким показателям давления и экстремальному росту.

Ученые ввели ген лабораторным мышам с помощью сложных способов редактирования. Результаты показали, что у грызунов с геном жирафа реже наблюдались болезни сердечно-сосудистой системы и внутренние повреждения. Также кости становились более плотными.

До этого сообщалось, что причиной развития гипертонии и наступления инсульта может быть дефицит аскорбиновой кислоты в организме. К такому выводу пришли французские исследователи.